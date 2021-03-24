شاهد.. رئيس هيئة قناة السويس يتابع عمليات تعويم السفينة البنمية

عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو رصد متابعة الفريق أسامة ربيع لعمليات تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN وذلك خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.



وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان رسمي صادر عن الهيئة، إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم السفينة.

