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موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران مساء اليوم

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمران اليوم، الذي يأتي استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين الإفريقي والمحلي.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد العاشرة صباح غدٍ الخميس موعدًا لخوض مباراة ودية تجريبية أمام فريق الشباب بالنادي، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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