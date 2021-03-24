طبيب الأهلي يعلن عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق بالأمس

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية المسحة التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق، قبل انطلاق مران الفريق مساء أمس الثلاثاء.





وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات عقب العودة من رحلة الكونغو الأخيرة.





ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام فريق الشباب بالنادي في العاشرة صباح غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهات دوري أبطال إفريقيا، واستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





ويلتقي الأهلي نظيره المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.