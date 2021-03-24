الأهلي يحدد موعد السفر إلى السودان استعداداً لمواجهة المريخ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدًا للسفر إلى السودان، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





أضاف أنه تواصل مع أنس نصر الدين، مدير الكرة بنادي المريخ السوداني، من أجل التنسيق معه بشأن ملاعب تدريب الفريق خلال فترة وجوده في الخرطوم.





وأوضح أن الهلال السوداني سيواجه صن داونز الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل القادم على ملعب الجوهرة الزرقاء، وهو نفس الملعب الذي يحتضن مباراة الأهلي والمريخ في اليوم التالي.





وأشار عبد الحفيظ إلى أنه جارٍ الاتفاق على تحديد مواعيد وملاعب تدريبات الأهلي في السودان.