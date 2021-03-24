عاشق للبطاقات الملونة.. من هو الجنوب إفريقي "ثاندو ندزاندزيكا" حكم مباراة مصر وكينيا؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن تغيير حكم مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم إفريقيا، بعد إصابة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز المكلف بإدارة المباراة بفيروس كورونا.





وقرر الكاف تعيين الجنوب إفريقي ثاندو ندزاندزيكا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع".





من هو ثاندو ندزاندزيكا حكم مباراة مصر وكينيا؟





الحكم الجنوب إفريقي من مواليد 26 أكتوبر لعام 1979 في بلدة صغيرة بجنوب إفريقيا، ويبلغ عمره حاليًا 42 عامًا، وأدار العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات الكبرى على كافة المستويات المحلية والقارية، وأدار أول مباراة في الدور الجنوب إفريقي الممتاز عام 2012 وجمعت بين فريقي أياكس كيب تاون، وجولدن آروز.





عاشق للبطاقات الملونة





ثاندو ندزاندزيكا يعشق البطاقات الملونة، حيث أن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير يؤكد أن الحكم الجنوب إفريقي أشهر البطاقة الصفراء 692 مرة خلال 198 مباراة فقط، بينما أخرج البطاقة الحمراء 24 مرة، واحتسب 44 ركلة جزاء في مشواره التحكيمي.





شاهد على مباراة واحدة للمصريين





لم يسبق للحكم الجنوب إفريقي إدارة أي مباراة لمنتخب مصر خلال مسيرته التحكيمية، ولكنه سبق وأدار مباراة وحيدة طرفها مصري، وكانت مباراة المصري البورسعيدي ضد سيمبا التنزاني في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2018 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وشهدت احتسابه 3 ركلات جزاء (2 لسيمبا – 1 للمصري).



