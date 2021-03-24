Advertisements

عاشق للبطاقات الملونة.. من هو الجنوب إفريقي "ثاندو ندزاندزيكا" حكم مباراة مصر وكينيا؟

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:32 م
ثاندو ندزاندزيكا
ثاندو ندزاندزيكا
علاء خليف
Advertisements
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن تغيير حكم مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم إفريقيا، بعد إصابة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز المكلف بإدارة المباراة بفيروس كورونا.

وقرر الكاف تعيين الجنوب إفريقي ثاندو ندزاندزيكا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع".

من هو ثاندو ندزاندزيكا حكم مباراة مصر وكينيا؟

الحكم الجنوب إفريقي من مواليد 26 أكتوبر لعام 1979 في بلدة صغيرة بجنوب إفريقيا، ويبلغ عمره حاليًا 42 عامًا، وأدار العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات الكبرى على كافة المستويات المحلية والقارية، وأدار أول مباراة في الدور الجنوب إفريقي الممتاز عام 2012 وجمعت بين فريقي أياكس كيب تاون، وجولدن آروز.

عاشق للبطاقات الملونة

ثاندو ندزاندزيكا يعشق البطاقات الملونة، حيث أن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير يؤكد أن الحكم الجنوب إفريقي أشهر البطاقة الصفراء 692 مرة خلال 198 مباراة فقط، بينما أخرج البطاقة الحمراء 24 مرة، واحتسب 44 ركلة جزاء في مشواره التحكيمي.

شاهد على مباراة واحدة للمصريين

لم يسبق للحكم الجنوب إفريقي إدارة أي مباراة لمنتخب مصر خلال مسيرته التحكيمية، ولكنه سبق وأدار مباراة وحيدة طرفها مصري، وكانت مباراة المصري البورسعيدي ضد سيمبا التنزاني في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2018 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وشهدت احتسابه 3 ركلات جزاء (2 لسيمبا – 1 للمصري).

أخبار تهمك

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد مطلوب في بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 23 ساعة

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ يوم

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

05:59 م

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها