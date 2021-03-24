الأمن العام يضبط ١٢ متهما بحوزتهم ١٩ قطعة سلاح بسوهاج

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، بإعداد حملات على العناصر الإجرامية وضبط حائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة.



فقد تم القيام بحملة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزي إستهدفت قرية بدائرة مركز طهطا.



أسفرت جهودها عن ضبط 19 قطعة سلاح ناري (10 بنادق آلية - 9 فرد محلي ) 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بحوزة عدد (12) متهم كما تم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

