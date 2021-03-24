Advertisements
نجم ريال مدريد مطلوب في بايرن ميونخ
الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:32 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بايرن
ميونخ يرغب في التعاقد مع لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل
ويرفض التجديد للملكي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم
من أن فاسكيز ليس ذلك اللاعب صاحب المهارات الاستثنائية إلا أنه يعتبر من أهم
اللاعبين في ريال مدريد بسبب أدواره الكبيرة في الهجوم والدفاع ومجهوده الوافر.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاسكيز
البالغ من العمر 29 عاماً شارك مع الملكي حتى الآن في 237 مباراة وسجل 26 هدفاً وصنع
53 تمريرة حاسمة وحقق العديد من البطولات.
Advertisements