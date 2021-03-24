نجم ريال مدريد مطلوب في بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد مع لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل ويرفض التجديد للملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن فاسكيز ليس ذلك اللاعب صاحب المهارات الاستثنائية إلا أنه يعتبر من أهم اللاعبين في ريال مدريد بسبب أدواره الكبيرة في الهجوم والدفاع ومجهوده الوافر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاسكيز البالغ من العمر 29 عاماً شارك مع الملكي حتى الآن في 237 مباراة وسجل 26 هدفاً وصنع 53 تمريرة حاسمة وحقق العديد من البطولات.