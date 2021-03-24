شاهد.. ياسيمن عبدالعزيز تفرج عن صورة من كواليس مسلسل "اللي ملهوش كبير"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديده لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة خلال كواليس مسلسلها الرمضاني " اللي مالوش كبير ".



مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.