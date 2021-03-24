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السيسي: سد النهضة قضية وجودية.. ونسعى للوصول لاتفاق ملزم (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستظل شريكًا رئيسيًا من أجل تحقيق التقدم والدعم والمساندة وتحقيق التعاون لجمهورية بوروندي، متطرقًا إلى بحث تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى النفاذ للسوق البوروندية.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون والجهود المشتركة وأكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية لجميع شعوب القارة".

وتابع "بحثنا قضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، ويجب أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم وعدم تشغيل السد بعيدًا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

واستطرد "نتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين، والمباحثات مع رئيس بوروندي تطرقت إلى التعاون في مجال الموارد المائية".

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