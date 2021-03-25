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تفتتح خلال ساعات.. ٤ معلومات عن المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

الخميس 25/مارس/2021 - 07:43 ص
المدرسة المصرية اليابانية
المدرسة المصرية اليابانية
أحمد القاسم
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تستعد محافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ خلال الساعات المقبلة لافتتاح إحدى المدارس المصرية اليابانية التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى نشرها في مختلف محافظات مصر.

وترتكز المدارس اليابانية على بناء الشخصية بالأسلوب الياباني مع الاهتمام بالجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المباني بجودة عالية وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.

يذكر أنه تم افتتاح قرابة 41 مدرسة في عدد من المحافظات، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

ويفتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور محمد حامد عقل، وكيل وزراة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس طارق أحمد عبد الله، مدير عام الأبنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المدرسة المصرية اليابانية بمدينة السلام شرم الشيخ:

- تبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، والمدرسة عبارة عن 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وتبلغ التكلفة التقديرية 40 مليون جنيه.

- تقع المدرسة أمام فرع جامعة الملك سالمان، وبجوار مدينة الشباب والرياضة بحي النور بمدينة شرم الشيخ، تنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

- هي ثاني مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة حيث جرى إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة جرى افتتاحها في أكتوبر 2018، كما جرى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة رأس سدر، لإنشاء مدرسة مصرية يابانية أسوة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ.

- يتم قبول الأطفال في المدارس اليابانية المصرية بناء على سن الطفل بحيث يتم قبول الأطفال من سن 4 سنوات لسن 5 سنوات ولا يجوز استثناء يوم واحد، وأيضا يراعى نتيجة المقابلة الشخصية للطفل طبق القواعد واللوائح التي تم وضعها، وأيضا سيتم مراعاة الكثافة الطلابية في المدارس ولذلك يشترط أن يكون الطفل تابع للمنطقة الجغرافية الموجود بها المدارس وأن يكون ذلك مثبت في بطاقة ولي الأمر، بحيث لا تقل مدة إقامته في المنطقة التابعة للمنطقة الجغرافية التي توجد فيها المدرسة عن 6 أشهر، وفي حالة كان يوجد مدرستين فإنها يتم التنسيق من قبل إدراره وحدة المدارس اليابانية بناء على كثافة الفصول ولا يجوز لولي الأمر الاعتراض.

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