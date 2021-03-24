أشرف عطية يأمر بوقف حركة الملاحة النهرية وإستمرار فتح الطرق السريعة وحركة الملاحة الجوية



بعد تعرض محافظة أسوان لطقس غير مستقر وعاصفة ترابية أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وأيضًا ببحيرة ناصر نظرًا للتوقعات بهبوب عاصفة ترابية شديدة قد تؤدى لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل





، مكلفًا بفتح غرف عمليات الوحدات المحلية لتلقي أي بلاغات لمركز العمليات الرئيسية بالمحافظة من أجل سرعة التدخل في حالة حدوث حرائق أو سقوط نخيل وأشجار أو تعرض شبكات الكهرباء الهوائية للقطع، بالإضافة إلى تأمين محطات مياه الشرب بمغذيات كهربائية بديلة،



وكشف محافظ أسوان عن أن الطرق السريعة مازالت مفتوحة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة حيث أن مجال الرؤية جيد وفى حالة زيادة قوة العاصفة يتم غلقها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، كما أن حركة الملاحة الجوية أيضًا تسير بشكل منتظم بمطار أسوان الدولى.