أمانة المدينة المنورة تنفذ مشاريع سفلتة لأكثر من 750 ألف م2 في الأحياء

تواصل أمانة المدينة المنورة تنفيذ مشاريع سفلتة الشوارع والطرقات والميادين لخدمة الأهالي والسكان، وزوار المدينة النبوية.

وكشفت الإحصائيات عن سفلتة 599.000 م2 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021م، في عدد من المخططات السكنية شملت العزيزية، حمراء الأسد، جبل عير، العوينة، مخطط العاقول، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والميادين العامة، تتضمن طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وطريق السلام وطريق علي بن أبي طالب، في حين شملت المشاريع عددا من الضواحي التابعة للمدينة المنورة بمقدار 189.400م2.

وأشارت أمانة المنطقة إلى حرصها على تنفيذ أعمال السفلتة وجميع المشروعات البلدية وفق المواصفات والخطط المعتمدة في إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات العامة بما يرفع مستوى كفاءة الطرق العامة والفرعية داخل الأحياء، إلى جانب العمل المستمر على تطوير شبكات الطرق واستكمال تنفيذها بمختلف الأحياء، طبقاً للدراسات والأوليات التي تواكب حجم التوسع العمراني والتزايد السكاني بالمدينة المنورة.