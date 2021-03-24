السيسي عن زيارة نظيره البوروندي: قمنا بمباحثات مكثفة سادتها روح التفاهم (فيديو)

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بنظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، في بلده الثاني في أول زيارة له إلى القاهرة متمنيا له إقامة طيبة بصحبة الوفد المرافق.



وقال السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أعرب عن تقديرنا للعلاقات مع بوروندي من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة تعكس عمق العلاقات بين البلدين".



وأضاف "قمنا بمباحثات مكثفة سادتها روح التفاهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ونسعى لتدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب".



وتابع "نسعى لتحقيق كافة أشكال التعاون مع بوروندي والتي شهدت الكثير من التطورات الايجابية وتبادل جهات النظر بين البلدين، كما أكدنا عل استعداد مصر لتطوير التعاون مع بوروندي بما يحقق أهداف التنمية بين البلدين".

