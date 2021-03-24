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قبل مواجهة كينيا.. منتخب مصر لا يُقهر مع حسام البدري (أرقام)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:43 م
حسام البدري
حسام البدري
علاء خليف
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يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على مضيفه منتخب كينيا، مساء غدًا الخميس، في العاصمة الكينية "نيروبي" ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2022.

منتخب مصر يتصدر ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط، ويتساوى مع منتخب جزر القمر، بينما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل فقط في مباراته غدًا ضد منتخب كينيا وحصد نقطة واحدة لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للمرة 25 في تاريخه ودون انتظار باق نتائج المجموعة.

ماذا قدم حسام البدري مع منتخب مصر؟

حسام البدري تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر في 20 سبتمبر لعام 2019، وقاد الفراعنة في 6 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة.

سجل لاعبو منتخب مصر 7 أهداف تحت قيادة "البدري"، واستقبلت شباكه هدفين فقط.

افتتح حسام البدري مشواره مع منتخب مصر بفوزين وديين على حساب منتخبي ليبريا وبتسوانا بنتيجة واحدة 1-0، ثم حقق تعادلين بنتيجة 1-1 مع كينيا، وتعادل سلبي مع جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.

عاد منتخبنا الوطني لسكة الانتصارات مجددًا مع حسام البدري بتحقيق فوزين على حساب منتخب توجو بنتيجة 1-0، و 3 – 1 على الترتيب في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا.

3 لاعبين فقط شاركوا في جميع مباريات منتخب مصر تحت قيادة "البدري" هم، محمد الشناوي وطارق حامد، ومحمد مجدي أفشة، وهداف الفراعنة معه هو لاعب الأهلي حمدي فتحي وسجل هدفين في مباريات المنتخب.

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