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المركزي الصيني يخطط لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات يوان في هونج كونج

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
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يخطط البنك المركزي الصيني لإصدار سندات بقيمة 5 مليارات يوان (حوالي 768.8 مليون دولار أمريكي) في هونج كونج يوم الخميس.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت إن استحقاق السندات ذات السعر الثابت محدد بستة أشهر.

وسيكون هذا الإصدار الثالث من سندات البنك المركزي في هونج كونج هذا العام.

وأضاف البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى إثراء منتجات الاستثمار باليوان ذات التصنيفات الائتمانية العالية في هونج كونج وتحسين منحنى عائد اليوان في المنطقة.

ومنذ نوفمبر 2018، أنشأ المركزي الصيني آلية قياسية لإصدار سندات البنك في هونج كونج.

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