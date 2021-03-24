Advertisements
صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك
الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:59 م
علي خلاف
Advertisements
فتح مسؤولو بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية خطوط تواصل مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
مفاوضات بيراميدز لضم أحمد السيد زيزو
كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز، عن دخول مسؤولي
النادي السماوي، في مفاوضات خاصة مع أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي
الزمالك في الصيف المقبل.
وأوضح المصدر أن هناك رغبة قوية من جانب
بيراميدز، لضم أحمد السيد زيزو جناح الزمالك، وتقديم عرض رسمي إلى إدارة القلعة
البيضاء فى نهاية الموسم.
ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد السيد زيزو
جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل،
حيث يحق للاعب التوقيع لأى فريق فى يناير القادم.
Advertisements