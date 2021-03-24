صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

فتح مسؤولو بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية خطوط تواصل مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات بيراميدز لضم أحمد السيد زيزو

كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز، عن دخول مسؤولي النادي السماوي، في مفاوضات خاصة مع أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة قوية من جانب بيراميدز، لضم أحمد السيد زيزو جناح الزمالك، وتقديم عرض رسمي إلى إدارة القلعة البيضاء فى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأى فريق فى يناير القادم.