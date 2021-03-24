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جائحة كورنا تمنع مريدى "شيخ العرب" من الإحتفال بالمولد "الرجبي" لعام الثانى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
نجلاء البسيونى
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حُرِم مريدى السيد البدوى والملقب"شيخ العرب" من الإحتفال بالمولد "الرجبي" للعام الثانى على التوالى بسبب جائحة كورونا والمقرر إقامته فى شهر إبريل من كل عام.



السيد  أحمد البدوى.


أحمد بن علي بن يحيى البدوي الحسيني الفاسي (فاس 596 هـ1199 م - طنطا 675 هـ1276 م) إمام صوفي سني عربي، وثالث أقطاب الولاية الأربعة لدى المتصوفين، وإليه تنسب الطريقة البدوية ذات الراية الحمراء. لُقب بالبدوي لأنه كان دائم تغطية وجهه باللثام مثل أهل البادية، وله الكثير من الألقاب، أشهرها شيخ العرب والسطوحي.



إحتفالات السيد البدوى


يُقام له في مدينة طنطا احتفالان سنويًا، أحدهما في شهر أبريل يُسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر وهو الاحتفال بمولده الذي يُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر على الإطلاق، حيث يزور مسجده الكائن بقلب المدينة أكثر من مليوني زائر في المتوسط خلال أسبوع.


وتسببت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في إلغاء المولد الرجبي لسيدي أحمد البدوي حيث كان من المفترض أن تبدأ الاحتفالات يوم الجمعة الماضية ولمدة أسبوع على أن تكون الليلة الختامية غدا الخميس.



شيخ الطرق

وكان رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبي أعلن إرجاء الاحتفالات الدينية والموالد التى تنظمها الطرق الصوفية تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوطنية التي اتخذتها الدولة لحماية المصريين من الأمراض، خصوصا فيروس كورونا.

وقال الدكتور القصبي من باب المسئولية الأخلاقية والدينية والوطنية إرجاء الاحتفالات الدينية والموالد الصوفية وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإرجاء التجمعات والاحتفالات فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

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