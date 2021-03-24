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بريطانيا تعتقل شخصا بعد معلومات عن طرد مشبوه في ساحة هوليرود

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد أن قام فريق التخلص من القنابل بالعثور على طرد مشبوهة في ساحة قصر هوليرود، المقر الرسمي للملكة في إدنبرة.

 

وبحسب وكالة PA Media، فإن الملكة إليزابيث الثانية لا تقيم في الوقت الحالي في إدنبرة.

 

وقالت الشرطة البريطانية إنه "بعد الفحص الذي أجرته وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة، تم التأكد أن الطرد المشبوه لا يشكل أي تهديد للجمهور".

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