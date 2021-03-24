رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يوفنتوس الإيطالي مستعد للعودة إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي.









وأشارت إذاعة كوبي الإسبانية إلى أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس كان قد قال في تصريحات صحفية أن رونالدو سيستمر مع السيدة العجوز علماً بأن عقده ينتهي في 2022.









وأكدت الإذاعة الإسبانية أن رونالدو ع لى إستعداد للرحيل عن يوفنتوس والعودة إلى ريال مدريد في حال اتصل به مسئولو الملكي وطالبوه بالعودة.









وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن رونالدو مستعد للرحيل عن اليوفي ومتحمس للعودة إلى ريال مدريد، حيث لايزال مقتنع بأنه بإمكانه تقديم المزيد للميرينجي.









وألمحت الإذاعة الإسبانية أن يوفنتوس ينتظر أن يعلن رونالدو عن رغبته بالرحيل، حيث أن السيدة العجوز حريص على التخلص من الدون البرتغالي بسبب راتبه المرتفع والبالغ قدره30 مليون يورو سنوياً.



