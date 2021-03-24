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رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد
الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:00 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يوفنتوس الإيطالي مستعد للعودة إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي.
وأشارت إذاعة كوبي الإسبانية إلى أن فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس كان قد قال في تصريحات صحفية أن رونالدو سيستمر مع السيدة العجوز علماً بأن عقده ينتهي في 2022.
وأكدت الإذاعة الإسبانية أن رونالدو على إستعداد للرحيل عن يوفنتوس والعودة إلى ريال مدريد في حال اتصل به مسئولو الملكي وطالبوه بالعودة.
وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن رونالدو مستعد للرحيل عن اليوفي ومتحمس للعودة إلى ريال مدريد، حيث لايزال مقتنع بأنه بإمكانه تقديم المزيد للميرينجي.
وألمحت الإذاعة الإسبانية أن يوفنتوس ينتظر أن يعلن رونالدو عن رغبته بالرحيل، حيث أن السيدة العجوز حريص على التخلص من الدون البرتغالي بسبب راتبه المرتفع والبالغ قدره30 مليون يورو سنوياً.
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