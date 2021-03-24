محافظ أسوان .. البدء في 71 مشروع بقرى مركزى كوم أمبو وإدفو ضمن المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصري



في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لتحويل المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، والتطوير الشامل للريف المصرى





أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن البدء في 71 مشروع بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم وذلك من ضمن العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية،





جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد لجنة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد شعيب لمتابعة مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى، بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والسكرتير العام اللواء حازم عزت،





وقد سبق ذلك عقد أجتماع موسع بمسئولى جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن حيث تم إستعراض المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلتين الأولى والثانية والريف المصرى، بجانب الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات من أجل وضع الحلول السريعة والعاجلة لها،





ومن جانبه أوضح أحمد شعبان بأنه تم إستعراض المعايير والضوابط التي تم وفقًا لها إختيار القرى والمناطق المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري بمركزى كوم أمبو وإدفو حيث أن أهم هذه المعايير معدلات البطالة ونسب الفقر والأمية والمرأة المعيلة،





لافتًا إلى أنه تم عرض معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والتعمير والغاز والإتصالات والكهرباء والطرق والصحة والشباب والرياضة حيث تم البدء في 12 مشروع تابعين للهيئة القومية، بجانب 21 مشروع آخريين تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 38 مدرسة بقرى إدفو وكوم أمبو،





فيما أكد وفد مجلس الوزراء على أن هناك توجيه مباشر لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية على أساس الكتل العمرانية وليس وفقًا للحيز السكانى حيث أن توابع القرى ستشهد أيضًا تنفيذ مشروعات بها، موضحين بأن هناك جدول زمنى محدد تم وضعه لتنفيذ مشروعات المبادرة، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصريين لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة على أكمل وجه.