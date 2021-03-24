Advertisements

كشف ملابسات مقتل شاب على يد آخرين في الشرقية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، ما تبلغ لقسم ثان العاشر بأمن الشرقية من حاصل علي ليسانس سن 41 مقيم بدائرة القسم  بأنه قام بتسليم سيارته الأجرة "تاكسي " لسائق سن 22 مقيم بدائرة قسم أول العاشر  للعمل عليها وعدم عودته فقام بالإتصال به عدة مرات وتبين له غلق هاتفه المحمول. 

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن تحديد مكان السيارة بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية حيث تم ضبطها وبداخلها مستقليها عاملان مقيمان دائرة مركز أبو كبير بالشرقية. 

بمواجهتهما قررا بقيامهما بالإتفاق مع عامل اخر مقيم بدائرة مركز أبو كبير علي إستدراج أحد قائدي السيارات الأجرة وسرقته كُرهًا عنه وبيع السيارة وإقتسام ثمنها فيما بينهم وأنهم بتاريخ الواقعة توجهوا لمنطقة مفارق الحي 14 دائرة قسم ثان العاشر وقاموا بإستيقاف المجني علية حال قيادته السيارة المُشار إليها بزعم توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبو كبير وعقب سيرهم بطريق بدائرة مركز أبو كبير طلب أحدهم  من السائق التوقف لقضاء حاجته وحال توقفه تعدوا عليه بالضرب بقالب طوب علي رأسه فأودوا بحياته وإلقاء جثته بمصرف ولاذوا بالهرب بالسيارة وتوجهوا لمكان ضبطهما للتصرف فـيها بالبيع،   أرشدوا عن مكان الجثة بمصرف بدائرة مركز أبو كبير. 

أخبار تهمك

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ ساعتين و 24 دقيقة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ 39 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 10 ساعات

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ يوم

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ يوم

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

05:59 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها