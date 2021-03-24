كشف ملابسات مقتل شاب على يد آخرين في الشرقية





بمواجهتهما قررا بقيامهما بالإتفاق مع عامل اخر مقيم بدائرة مركز أبو كبير علي إستدراج أحد قائدي السيارات الأجرة وسرقته كُرهًا عنه وبيع السيارة وإقتسام ثمنها فيما بينهم وأنهم بتاريخ الواقعة توجهوا لمنطقة مفارق الحي 14 دائرة قسم ثان العاشر وقاموا بإستيقاف المجني علية حال قيادته السيارة المُشار إليها بزعم توصيلهم لقرية الرحمانية دائرة مركز أبو كبير وعقب سيرهم بطريق بدائرة مركز أبو كبير طلب أحدهم من السائق التوقف لقضاء حاجته وحال توقفه تعدوا عليه بالضرب بقالب طوب علي رأسه فأودوا بحياته وإلقاء جثته بمصرف ولاذوا بالهرب بالسيارة وتوجهوا لمكان ضبطهما للتصرف فـيها بالبيع، أرشدوا عن مكان الجثة بمصرف بدائرة مركز أبو كبير.



كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، ما تبلغ لقسم ثان العاشر بأمن الشرقية من حاصل علي ليسانس سن 41 مقيم بدائرة القسم بأنه قام بتسليم سيارته الأجرة "تاكسي " لسائق سن 22 مقيم بدائرة قسم أول العاشر للعمل عليها وعدم عودته فقام بالإتصال به عدة مرات وتبين له غلق هاتفه المحمول.وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية عن تحديد مكان السيارة بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية حيث تم ضبطها وبداخلها مستقليها عاملان مقيمان دائرة مركز أبو كبير بالشرقية.