السبت.. انطلاق مؤتمر دور الإعلام في تحقيق السلم المجتمعي والأخوة الإنسانية بالأزهر



وأضاف الدكتور رضا أمين، وكيل الكلية، أن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويأتي تلبيةً لقضية عالمية مُلحَّة وهي السلم المجتمعي والأخوة الإنسانية، ولا سيما في ظل ما يتعرض له العالم من هجمات إرهابية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف كان في مقدمة المُنادين بالسلام والأخوة الإنسانية، واستحق فضيلة الإمام الأكبر بفضل جهوده في هذا الشأن أن يحصد لقب: «إمام السلام».



ونوه وكيل الكلية إلى أن المؤتمر جاء وفقًا لإستراتيجية الأزهر الشريف في ترسيخ ثقافة السلام والأخوة فيما يتعلق بدور وسائل الإعلام؛ حيث يناقش المؤتمر على مدار ثماني جلسات علمية دور الإعلام في تحقيق السلم المجتمعي والتعايش بين مكونات وعناصر المجتمعات الإنسانية، وتحقيق الأخوة الإنسانية بين من يتقاسمون الحياة على الأرض من الأمم والمجتمعات الإنسانية.



جدير بالذكر أن نحو أكثر من أربعين باحثًا من مصر والدول العربية يشاركون في المؤتمر بدراسات علمية، تسهم جميعها في تحقيق الهدف الرئيس للمؤتمر في السلم والأخوة الإنسانية.

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية رئيس المؤتمر: إن كلية الإعلام جامعة الأزهر تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا الأمة في أنشطتها الثقافية والعلمية، مضيفًا أن المؤتمر يحظى بمشاركة عديد من الأبحاث العلمية حول الدور المحوري لوسائل الإعلام تجاه قضية الأخوة والسلم المجتمعي.