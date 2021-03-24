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كرم جبر: مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بما يحفظ حقوقها المائية (فيديو)

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم ا
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علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على تنظيم المجلس لجلسة حوارية للمناقشة حول سد النهضة بحضور رئيس الري، قائلًا إن هذا الاجتماع كانت رسالة طمأنة إلى المصريين.

وقال "جبر" في حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بما يحفظ حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "لن يتم التفريط في نقطة مياه مصرية ومصر هبة النيل وهتفضل حقوقها التاريخية محفوظة".

وفي تصريحات سابقة، أشار إلى أن المناقشات استمرت 3 ساعات، وتم الاتفاق على إقامة اجتماع آخر يوم الثلاثاء بعد المقبل، موضحًا أن وزير الري مصر لديها جميع الحلول والسيناريوهات للتعامل مع تطورات أزمة سد النهضة حتى إذا تم الملء بالكامل، بالإضافة إلى مشروعات وبنية تحتية لتحمل الضغط إذا تم الملء، مؤكدًا أن مصر تستعد منذ عام 2015 لجميع التطورات وتداركها، معلقًا: "دي رسالة طمأنة من وزير الري".

ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي يترصد لكل كلمة تُقال في الإعلام المصري ويبني عليها مواقف عدائية، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي يتعنت لفرض واقع جديد.

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