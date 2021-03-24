أهالي نجع حمادي في قنا يسقطون "بهاء العمدة" من فوق حماره

تسبب أهالي مدينة نجع حمادي، في حادث بسيط، أدى إلى إسقاط الشاب بهاء العمدة، من فوق حماره، والذي قرر خوض رحلة من الجيزة حتى أسوان، على ظهر حمار، للتعرف على ثقافات القرى المختلفة بمصر، وذلك بعد أن أنهى رحلته بمحافظة سوهاج، والتي يرصد فيها العادات والتقاليد المختلفة.

حيث تجمع العشرات من الأهالي على الشاب، يلتقطون معه صور السيلفي، في موكب بالدراجات النارية والسيارات، ليتسبب هذا الزحام في أسقاط الشاب من أعلى الحمار.

فيما أوضح بهاء العمدة، أنه سعيد بحفاوة الترحاب، والاستقبال من كل أهالي القرى، والمراكز التي يزورها، والتي سهلت عليه صعاب كثيرة كان من الممكن أن يواجهها، مؤكدا انه استاء من بعض المسؤولين في قصر الأمير يوسف كمال لعدم تركه من رصد المعالم المكانية للقصر التاريخي.

فيما أشار إلى أن التعليقات السلبية التي يراها من البعض سواء علي البث المباشر، أو على فيديوهات تزيده إصرارا على استكمال الرحلة، وأنه يسير في المسار الصحيح موجها الشكر لكل متابعيه الذين يتابعونه من الداخل، والخارج ومن بعض البلاد العربية والأجنبية.

