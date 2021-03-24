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انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرار رقم 238 لسنة 2021، برفع اسم "ع.م.ر"، المستشار بمجلس الدولة، من سجلات أعضاء مجلس الدولة اعتبارا من 15 مارس الجاري، وهو تاريخ تقديمه طلب الاستقالة.

ونصت المــادة الثانية، على أنه على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام وجميع الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار.
 
وكان المستشار الًمستقيل قد تقدم بطلب استقالة رقم 888 لسنة 2021، وقد وافق المجلس الخاص على طلبه بجلسته المعقودة في اليوم ذاته.

وعمل المستشار "ع.م" بالأمانة العامة أثناء ترأس المستشار أحمد أبو العزم رئاسة مجلس الدولة كما قد تم انتدابه لوزارة الثقافة.

وقال مصدر قضائي، إن المتهم قد تم استبعاده من المجلس منذ أعوام لتعاطيه المواد المخدرة وقام بعمل طعن للعودة للمجس مرة أخرى، وبعدها تم إحالته أكثر من مرة لتفتيش بسبب شيكات بدون رصيد، وكان يتدخل والده لدفعها والذي كان يعمل مستشارا أيضًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن شقيقه كان يعمل مستشارا وتم إحالته للصلاحية وتم عزله منذ عام.

وعلمت "الفجر" من مصادر قضائية، أن المستشار "ع.م.ر" المذكور تم القبض عليه من داخل منزله صباح يوم الثلاثاء في قضية "رشوة جنسية ومالية تقدر بـ16 مليون جنيه"، وعرض الأمر على المجلس الأعلى الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت المذكرة إلى نيابة أمن الدولة العليا التي بدأت التحقيق، وذلك بعد قرار من الجهات الرقابة.
انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس
انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

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