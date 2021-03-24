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رسميًا.. محمد عظيمة مديراً فنياً لمصر المقاصة خلفًاً لإيهاب جلال

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر مجلس ادارة نادبي المقاصة تعيين محمد عظيمه مديرا فنيا  للفريق الأول رسميا خلفا  لإيهاب جلال.

واعتمد مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام وبحضور المهندس احمد عبدالخالق المشرف علي الكرة والراعي الرسمي للنادي تعيين الجهاز المعاون ، ويضم وليد هويدي مديرا للكرة ، و بلال محي الدين مدربا عاما   وطارق حجاج مدربا عاما واسلام عادل مدرب واحمد البهلول  مخطط احمال، وينتظر حضور الكابتن عظيمة من الخارج لتولي التدريب المقبل.

وقرر  مجلس المقاصة تعيين الدكتور  عصام سراج مديرا للتسويق والاستثمار بالنادي ومتحدثا رسميا للمقاصة في اطار الهيكل والتطوير الذي ينشده مجلس المقاصة في المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر ان يعقد المقاصة مؤتمرا صحفيا خلال ايام لاعلان كافة التفاصيل الخاصة بسئون الكرة وتطوير النادي.

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