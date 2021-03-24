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مصطفي مقلد يكشف تصنيف الاستثمار الرياضي عبر الانترنت

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إن  المجال الرياضي يتحول الي ربط الخدمات بالاستثمار الالكتروني علي الانترنت والمؤسسات تسعي لتطوير  الخدمات الرقمية، ولا زال العديد من الخدمات في المجال الرياضي تستخدم التسويق الالكتروني بنظام التمويل الاعلاني علي منصات التواصل الاجتماعي، لعدم توافر بدائل متخصصة رياضيا في إدارة الخدمات عن طريق الاستثمار الالكتروني مثل المجالات الاخري الاكثر تفاعل   

أضاف مقلد، أنه في ظل التحول والتغيير الواضح لجوانب الحياة الي العالم الافتراضي من خلال وسائل الاتصالات الحديثة وشبكات الانترنت التي تعتمد علي تداول المعلومات والخدمات والتواصل والمراسلات كل هذه الاليات من خلال البحث والاختيار بطريقة سهلة وسريعة تستهدف زياده التفاعل من المستخدمين 

وأوضح مصطفي مقلد، أن خدمات الاستثمار الرياضي الالكتروني ترتكز  علي أربع أنواع رئيسية علي رآسها  منصات الاخبار الرياضية سواء علي شكل بوابة إلكترونية أو تطبيق تليفون محمول، ويأتي النوع الثاني المتمثل في  المتجر الرياضي الإلكتروني، وهذا النوع من المنصات اتجهت إليه الماركات العالمية في الملابس والادوات، وقامت بتطوير هذا النموذج احدي الشركات الانجليزيه الكبري، وتم بناء منصة متكاملة ومجمعة تستثمر بيع الملابس والأدوات والأجهزة لأكثر من 40 ماركة عالمية، وهذا النموذج الاستثماري يحصد ايراداته من نسبة المبيعات. 
وقال خبير  الاستثمار الرياضي، إن النوع الثالث هو تطبيقات اللياقة البدنية، ويعتمد علي البرمجيات المتخصصة في بناء البرامج التدريبيه للمستخدم حسب السن والوزن والطول والنوع والهدف من التدريب ويقوم التطبيق بعمل برنامج متكامل للمستخدم بالمواعيد والتدريبات والتمارين وعدد التكرارات اي بمثابة عملية تدريبة متكاملة ويحصد الإيرادات من خلال اشتراكات المستخدمين شهريا.
وأوضح مصطفي مقلد، أن النوع الرابع، هو تطبيقات الحجز والاشتراك سواء المباريات او المسابقات او اشتراكات الاندية او مراكز اللياقة او الاكاديميات او التدريب بالفيديو وهذا النموذج يقدم المعلومات عن الخدمه من مواعيد واسعار وتفاصيل بهدف تسهيل حجز الخدمة والدفع وتحصد الإيرادات من خلال نسبة من قيمه المبيعات للخدمات

وصرح مصطفي مقلد، أن المجتمع الرياضي يتطلع للمزيد مستقبلا عبر الانترنت، وهناك توجه مستقبلي من شركات متخصصة لدراسة تطوير الاستثمار الرياضي الإلكتروني عبر الانترنت، وبدأت في بناء منصات شاملة ومجمعة ببرامج تكنولوجيا متخصصه في تقديم الخدمات الرياضية، حيث يستطيع المستخدم من خلالها البحث والاختيار عن الخدمة والحجز والاشتراك بطريقة سهلة ومنظمة وسريعة

يذكر ان مصطفي مقلد، قد شارك نهايه العام الماضي ٢٠٢٠ ضمن فريق لدراسه السوق علي المستوي الدولي قامت بها احد الشركات المتخصصة في الاستثمار الإلكتروني وخدمات الإنترنت والبرمجيات بدبي واستهدفت الدراسه تحليل الاستثمارات الرياضية علي الانترنت ومدي نجاحها في ادارة وتداول الخدمات ٠

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