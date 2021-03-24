سيراميكا كليوباترا يخوض مباراة ودية أمام بلدية المحلة استعدادا لمواجهة الاسماعيلي

يخوض نادي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية مع نادي بلدية المحلة، في الثالثة مساء السبت المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.





وكان من المقرر أن يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك مساء الجمعة، غير أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، حول ملعب المباراة، وتمسك الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بخوض الودية التجريبية على استاد رئيسي، ليكون بنفس أجواء المباراة الرسمية ومطابق لها، لتحقيق الاستفادة المطلوبة.





وقرر نادي سيراميكا كليوباترا مد معسكره المغلق في السويس إلى السبت، بعدما كان مقررا له الخميس، على أن يختتم المعسكر بلقاء بلدية المحلة، وبعدها يعود الفريق إلى القاهرة.





ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.