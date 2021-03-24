الموافقة على 45 طلب جديد لتقنين أراضي الدولة ببني سويف



ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، الاجتماع رقم 72 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.



45 طلب تقنين



وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 45 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" إلى 2418 طلبا، في حين وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 1205عقدًا موزعا "862 عقود مباني و343 عقد زراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.



طلبات التصالح



وفي سياق آخر، صرح محافظ بني سويف، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة "حتى اليوم الأربعاء" قد بلغ 128 ألف و324 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021م.



محافظ بني سويف



وأكد محافظ بني سويف، على إستمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع إنتشارعدوى كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.



المراكز التكنولوجية



ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

