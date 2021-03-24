أبرزها موازنة العام المالي الجديد.. ننشر قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

ويرصد "الفجر"، أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي



ووافقت على الاستمرار في إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفاة لنسبة المكون المصري طبقًا لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بحيث تلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن كافة عقود المشتريات والمناقصات المطروحة، تحقيق نسب مكون محلي متزايدة، وذلك اتساقًا مع القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.



شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة عددًا من الملفات العامة والموافقة على عدة قرارات، كخطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية.خطة التنمية المستدامة:استهلت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الأسبوعي، بالموافقة على خطة التنمية المستدامة 20212022، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وأكدت الوزيرة، أن الخطة ترتكز على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.تكليفات بتطوير الخدمات الحكومية:وشهد الاجتماع، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.سك عملة معدنية بمناسبة "حياة كريمة":ووافقت الحكومة على المقترح المقدم من وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والخاص بسك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء في المشروع القومي لتطوير القرى بالريف المصري، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، في شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة.مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022:كما وافقت الحكومة، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 20212022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدًا لعرضه على البرلمان.وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.خطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية: