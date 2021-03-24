تستهدف 5 الآف حالة.. قافلة طبية للكشف عن أمراض القلب والكوليسترول ببني سويف



أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، نائبه "بلال حبش" لحضور فعاليات القافلة الطبية للكشف المبكر عن أمراض القلب والكوليسترول، والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع إحدى الشركات.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، وحنان الدرباشي مديرة مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة بني سويف.



نائب محافظ بني سويف



وتابع نائب محافظ بني سويف، جانبًا من أعمال القافلة الطبية بقرية قمن العروس، والتي تشمل إجراء الكشف عن أمراض القلب والكوليسترول، وتوفير العلاج للمواطنين بالمجان، وذلك في الفئة العمرية من سن 25 سنة إلى ما فوق، بهدف تقديم خدمة صحية من خلال إجراء التحاليل وتوقيع الكشف في تخصصات الباطنة والقلب والتغذية للكشف عن الأمراض وعمل ملفات طبية للمرضى لمتابعة حالاتهم، بجانب نشر التوعية بكيفية الوقاية من أمراض ارتفاع كولسترول الدم من تصلب الشرايين ودهنيات الكبد.



مديرية الصحة ببني سويف



وأكد "نائب المحافظ" على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال تنظيم القوافل العلاجية بالتنسيق مع مديرية الصحة ببني سويف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء وتحسين ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بالقرى والنجوع، مشيدًا بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم به مؤسسة مصرالخير في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة وتحسين بيئة السكن وإعمار القرى وتوفير ارعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا.



محافظ بني سويف



من جهتها أعربت د. عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة عن تقديرها لمحافظ بني سويف "د.محمد هاني غنيم"لدعمه كافة الجهود والأنشطة والمبادرات التي تنفذها المؤسسة على أرض المحافظة وتوجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بتوفير كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل أعمال وجهود مصر الخير،مشيرة إلى أن هذه القوافل تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة،وتم تنظيمها في إطار احتفالات بني سويف بالعيد القومي.



تستهدف 5 آلاف حالة



فيما أوضحت حنان الدرباشي أن القوافل تستهدف الكشف عن ما يقرب من 5 آلاف حالة، مشيرة إلى أنه تم الإعداد لها منذ فترة لتغطى معظم مراكز المحافظة، حيث قد بدأت أولى فعالياتها في 10 مارس الجاري وتستمر حتى 3 أبريل القادم،



16 قرية ومنطقة



وتشمل 16 قرية ومنطقة "بهبشين، طحا بوش بناصر، باروط، شريف باشا، اهوة، الكوم الأحمر، ظاظا، الغمراوي ببني سويف، طنسا بني مالو، طوة، مدينة ببا، دشطوط بسمسطا، قاى، مدينة اهناسيا، قمن العروس ومدينة الواسطى".



وأشادت "الدرباشي" بالتعاون المثمر والبناء بين المؤسسة وأجهزة المحافظة من الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وفرع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات القاعدية في القرى، لجهودهم في تسهيل إقامة وتنظيم تلك القوافل، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من المبادرة.



