أول رد فعل من إبراهيموفيتش بعد عودته لمنتخب السويد

أول رد فعل من إبراهيموفيتش بعد عودته لمنتخب السويد
علق زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي على عودته إلى المنتخب السويدي بعد غياب طويل.
وأفادت تقارير صحفية بأن دموع النجم السويدي
سالت وحدث هذا أثناء رده على سؤال حول شعور ابنيه ماكسميليان البالغ من العمر 14
عاماً وفينسن البالغ من العمر 12 عاماً بشأن قرار العودة إلى المنتخب والمنافسات
الدولية.
و قبل أن يذرف الدموع، قال إبراهيموفيتش
في تصريحات صحفية: "بكى فينسن عندما تركته للعب مع المنتخب". وأضاف:
"اللعب للمنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم وبداخلي كنت أعتقد
أنني يمكنني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما".
واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلاً:
"بالتأكيد الأمر ليس بيدي ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب والآن حصلت
على فرصة اللعب لمنتخب بلادي وأقبل ذلك بفخر
لكنني لن أكون سعيداً فقط بالانضمام بل أريد تحقيق نتائج جيدة من أجل المدرب
واللاعبين والبلاد وإذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئا هنا".