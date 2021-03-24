أول رد فعل من إبراهيموفيتش بعد عودته لمنتخب السويد

علق زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي على عودته إلى المنتخب السويدي بعد غياب طويل.

وأفادت تقارير صحفية بأن دموع النجم السويدي سالت وحدث هذا أثناء رده على سؤال حول شعور ابنيه ماكسميليان البالغ من العمر 14 عاماً وفينسن البالغ من العمر 12 عاماً بشأن قرار العودة إلى المنتخب والمنافسات الدولية.

و قبل أن يذرف الدموع، قال إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "بكى فينسن عندما تركته للعب مع المنتخب". وأضاف: "اللعب للمنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم وبداخلي كنت أعتقد أنني يمكنني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلاً: "بالتأكيد الأمر ليس بيدي ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب والآن حصلت على فرصة اللعب لمنتخب بلادي وأقبل ذلك بفخر لكنني لن أكون سعيداً فقط بالانضمام بل أريد تحقيق نتائج جيدة من أجل المدرب واللاعبين والبلاد وإذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئا هنا".