Advertisements

الليلة.. كريم ومحمد محمود عبد العزيز ولؤي ضيوف أمير كرارة في "سهرانين"

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
يحل الفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز والمطرب لؤي، ضيوفًا على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المُذاع على شاشة "ON E"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة برومو الحلقة، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكُتِبَ: "انتظرونا والجزء الأول من حلقة حلوة ومميزة جدًا من برنامج سهرانين.. كريم ومحمد محمود عبدالعزيز ولؤي في ضيافة أمير كرارة الأربعاء الساعة 10 مساء على ON".

وتدور الحلقة في إطار الحديث عن البداية الفنية لكل من هؤلاء النجوم، مع الكشف عن أعمالهم في الفترة المقبلة، وتقديم بعض الفقرات الغنائية لإمتاع الضيف، وإدخال البهجة على المشاهدين.

الليلة.. كريم ومحمد محمود عبد العزيز ولؤي ضيوف أمير كرارة في "سهرانين"
الليلة.. كريم ومحمد محمود عبد العزيز ولؤي ضيوف أمير كرارة في "سهرانين"
الليلة.. كريم ومحمد محمود عبد العزيز ولؤي ضيوف أمير كرارة في "سهرانين"
الليلة.. كريم ومحمد محمود عبد العزيز ولؤي ضيوف أمير كرارة في "سهرانين"

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من العروض التي تلقاها بدر بانون

منذ ساعة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 11 ساعة

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

كريم عبد العزبز يكشف عن موعد ظهوره في برنامح "سهرانين" مع أمير كرارة

تأجيل حلقة الغد من برنامج أمير كرارة "سهرانين"

الجمعة.. هشام ماجد وشيكو ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من برنامج "سهرانين" على ON

الأحد المقبل.. أيتن عامر وحمادة هلال ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

الليلة.. أمينة خليل ومحمد فراج ونسمة محجوب ضيوف أمير كرارة في برنامج "سهرانين"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها