الليلة.. كريم ومحمد محمود عبد العزيز ولؤي ضيوف أمير كرارة في "سهرانين"

يحل الفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز والمطرب لؤي، ضيوفًا على الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين"، المُذاع على شاشة "ON E"، في تمام الساعة العاشرة مساءً.



ونشرت الصفحة الرسمية للقناة برومو الحلقة، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكُتِبَ: "انتظرونا والجزء الأول من حلقة حلوة ومميزة جدًا من برنامج سهرانين.. كريم ومحمد محمود عبدالعزيز ولؤي في ضيافة أمير كرارة الأربعاء الساعة 10 مساء على ON".



وتدور الحلقة في إطار الحديث عن البداية الفنية لكل من هؤلاء النجوم، مع الكشف عن أعمالهم في الفترة المقبلة، وتقديم بعض الفقرات الغنائية لإمتاع الضيف، وإدخال البهجة على المشاهدين.



