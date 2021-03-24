تعرف على دور "تجميل القاهرة" في إقامة محور الفردوس

تواصل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، مجهوداتها، لرفع مستوى النظافة بجميع المحاور والشوارع المؤدية إلى محور الفردوس الجديد، بناءً على توجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة.



وقام فريق العمل بالهيئه بحي الموسكي وفرع منشية ناصر، بحملة تجريد ونظافه بمحور الفردوس الجديد، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة ودهانها بلون موحد لتعطي اللون الجمالي المطلوب، وذلك تحت اشراف المهندس فرج الشيخ مدير المنطقه الغربيه.



ويعد “محور الفردوس” واحدًا من أهم مشروعات شبكة الطرق القومية حيث يبدأ مساره من مخرج نفق أبوحشيش أسفل كوبري أحمد لطفي السيد مارًا بشارع مصر والسودان ليربط مدينة نصر ومحور الشهيد بشارع صلاح سالم ووسط المدينة وذلك لعلاج زحام شارع صلاح سالم ومن ثم منطقة وسط البلد.



وأعلن د. عاصم الجزار وزير الإسكان، عن تقسيم العمل بالمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس في القاهرة إلى 4 أجزاء تعمل بالتوازى لضمان إنجاز المشروع في التوقيت المقرر وبأعلى معدلات الجودة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار المهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الهدف من المشروع هو الربط بين منطقة وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة وكذلك الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال محاور الربط المتاحة بالقاهرة الجديدة التي تشمل شارع السادات ومحور محمد بن زايد مع تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر واختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.

