السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وتقدم الرئيس السيسي، بالعزاء الى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فى وفاة أخيه.



حيث أعرب سيادته عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية، موجهًا أصدق عبارات التعازى الي أسرة آل مكتوم الكريمة وإلى شعب دولة الإمارات الشقيقة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.