"كان لازم في واحدة بحياتي دايمًا".. خالد الصاوي ضيف "السيرة" يومي الخميس والجمعة



يحل الفنان خالد الصاوي ضيفًا ببرنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.



ويتحدث خلال اللقاء عن حياته الشخصية والعقبات التي مر بها، بجانب علاقات الحب التي مر بها خلال حياته، حيث خلال البرومو الترويجي للحلقة وقال: “دايمًا كان لازم في واحدة في حياتي”، ويكشف الكثير حول مشواره الفني، والتنازلات التي قدمها، وأصعب المواقف التي مر بها.



ويعرض برنامج "السيرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء، على قناة dmc.



وينتظر خالد الصاوي عرض مسلسل “القاهرة كابول”، الذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2021، مع كل من طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.



ويواصل حاليا تصوير مشاهده في مسلسل “اللي مالوش كبير”، بطولة كلا من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ويشارك فيه أيضًا محمد عبد العظيم وبدرية طلبة ودينا فؤاد وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود ياسيين وإخراج مصطفى فكري.



