انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة

حيث رأس الجانب المصري السفير طارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، ورأس الجانب الباكستاني السفير د. خالد مأمون المساعد الخاص لوزير الخارجية الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط.





كما تم تبادل الرؤي بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وسبل التنسيق في المحافل الدولية والأممية.

تناولت أعمال الجولة التاسعة للمشاورات مراجعة عامة لكافة جوانب العلاقات الثنائية، واستطلاع أفق وسبل التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة لترفيع التعاون والتبادل إلى المستوي الذي يتلاءم مع العلاقات الثنائية السياسية الوثيقة والتاريخية بين البلدين؛ وبشكل خاص فى مجالات البحث العلمى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعاون الثقافي والتعليمي والديني.