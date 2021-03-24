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انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني للقاهرة في 17 فبراير 2021، انعقدت الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة يوم 24 مارس 2021 بمقر وزارة الخارجية. 

حيث رأس الجانب المصري السفير طارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، ورأس الجانب الباكستاني السفير د. خالد مأمون المساعد الخاص لوزير الخارجية الباكستاني لشؤون الشرق الأوسط.

تناولت أعمال الجولة التاسعة للمشاورات مراجعة عامة لكافة جوانب العلاقات الثنائية، واستطلاع أفق وسبل التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة لترفيع التعاون والتبادل إلى المستوي الذي يتلاءم مع العلاقات الثنائية السياسية الوثيقة والتاريخية بين البلدين؛ وبشكل خاص فى مجالات البحث العلمى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعاون الثقافي والتعليمي والديني. 

كما تم تبادل الرؤي بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وسبل التنسيق في المحافل الدولية والأممية.
انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة
انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة
انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة
انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة
انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة
انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة

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