ياسمين رئيس تشوق جمهورها لـ"ملوك الجدعنة"



روجت الفنانة ياسمين رئيس لمسلسلها الجديد "ملوك الجدعنة"، بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد، والذي من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.



ونشرت رئيس صورة لها من كواليس تصوير المسلسل، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مغردةً: "مش فاضل كتير"، متمنية أن ينال هذا الدور على إعجاب جمهورها.



وتدور أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة" في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة، ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.



يشار إلى أن مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة الفنان عمرو سعد، الفنان مصطفى شعبان، والفنانة ياسمين رئيس، والفنانة رانيا يوسف، ومن المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ومن إنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.



