ابنة ليلى رستم تكشف كواليس دخول والدتها مجال الإعلام



قالت إيمان الكرداني، كريمة الإعلامية القديرة ليلى رستم، إن والدتها "اتولدت نجمة"، لأنها من صغرها شخصيتها قوية ولديها حضور أهلها لتنضم إلى عالم الإعلام، خاصةً وأن لديها موهبة التمثيل والغناء والطموح.





أضافت الكرداني في حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، وسهير جوده على قناة "CBC"، اليوم الأربعاء، أن والدتها كانت تريد دراسة الصحافة والإعلام ولكنها في المنصورة ولاحظ والدها أنها تحب القراءة والكتابة، لتدخل مدرسة لغات ثم بعدها دخلت الجامعة الأمريكية لدرجة أنها كانت طوال الليل تذاكر في القاموس.





https:www.youtube.comwatch?v=vg62qyr88xw

تابعت أن والدتها كانت متواضعة للغاية ولا تضع جوائز أو صور لها في المنزل بل كانت تضعها في "الأدراج"، كما أنها واثقة من نفسها و"ماكنتش بتزعل لما كان بيتقال عليه متكبرة".



أضافت أن أكثر من كان يؤلم والدتها حين تجد "حد اتظلم"، كما أنها كانت تراجع نفسها أول بأول، كاشفةً أن والدتها عرفت نبأ وفاة المذيعة سلوى حجازي حين كانت في لبنان وكانت صدمتها كبيرة وانهارت وبكت بشدة وكان الوضع مأساة بالنسبة إليها.





كما عرض البرنامج صورًا نادرة للإعلامية ليلى رستم منها صور لها في مرحلة الجامعة وأخرى أسرية مع ابنتها ليلى وعائلتها وأيضًا صور لها قبل حرب 1967 ولقطات لحفل زفافها.

