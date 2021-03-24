الأهلي يحسم موقفه من العروض التي تلقاها بدر بانون

حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من العروض التي تلقاها المدافع المغربي بدر بانون خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز مع النادي الأحمر منذ انتقاله إلى صفوفه.





ونجح بدر بانون في فرض اسمه كواحدا من أبرز لاعبي النادي الأهلي منذ الانضمام إلى صفوفه قادما من الرجاء المغربي في الميركاتو الصيفي الماضي حيث حجز اللاعب مكانا أساسيا في تشكيل الفريق الأحمر.





ورفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة التفريط في خدمات اللاعب الدولي المغربي مهما كانت الإغراءات المادية مؤكدين رغبتهم في استمرار اللاعب ورفضهم رحيله في نهاية الموسم.





ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.