Advertisements

الأهلي يحسم موقفه من العروض التي تلقاها بدر بانون

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من العروض التي تلقاها المدافع المغربي بدر بانون خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز مع النادي الأحمر منذ انتقاله إلى صفوفه.

ونجح بدر بانون في فرض اسمه كواحدا من أبرز لاعبي النادي الأهلي منذ الانضمام إلى صفوفه قادما من الرجاء المغربي في الميركاتو الصيفي الماضي حيث حجز اللاعب مكانا أساسيا في تشكيل الفريق الأحمر.

ورفض مسؤولو النادي الأهلي فكرة التفريط في خدمات اللاعب الدولي المغربي مهما كانت الإغراءات المادية مؤكدين رغبتهم في استمرار اللاعب ورفضهم رحيله في نهاية الموسم.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل هذا اللاعب

منذ يوم

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق جديد من خطيب فتاة "تحرش المترو" على الواقعة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ ساعة

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

منذ يوم

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عرض تركي لنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

خطة الزمالك لضم هدف الأهلي

نجم الرجاء المغربي على أعتاب الأهلي

تفاصيل صفقة انتقال بدر مانون إلى الأهلي

بالأسماء.. فايلر يستقر على الراحلين عن الأهلي

أول رد فعل من الأهلي على بيان الرجاء المغربي

التفاصيل المادية لصفقة بدر بانون مع الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:10 م

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

05:59 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها