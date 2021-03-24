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يقام لأول مرة في الأسمرات.. تفاصيل اليوم المصري للمرأة الرياضية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تحظى المرأة المصرية باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، في شتى المجالات، وهو ما يتجلى في عملية تمكين المرأة، والمبادرات المختلفة التي تستهدف رعايتها صحيا.

ودائما ما يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مناصرا لقضايا المرأة، ولعل خير دليل على ذلك تمثيل المرأة في المناصب المختلفة، وفي الحكومة بـ8 وزيرات، بالإضافة إلى تولي المرأة منصب المحافظ للمرة الأولى في عهده.

ولا يتوقف دعم الدولة للمرأة عند حد، أو مجال، وإنما يتم دعمها في مختلف المجالات، كان آخرها ما جرى الإعلان عنه من اليوم المصري للمرأة الرياضية، الذي من المقرر تنظيمه للمرة الأولى برعاية وزارة الشباب والرياضة في مدينة الأسمرات، والذي ينطلق يوم 26 مارس الحالي.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" تفاصيل اليوم الرياضي للمرأة المصرية:

- يقام اليوم المصري للمرأة الرياضية للمرة الأولى بالمدينة الرياضية في مدينة الأسمرات الجديدة.

- يحظى اليوم المصري للمرأة الرياضية بدعم وزارة الشباب والرياضة.

- ينطلق اليوم المصري للمرأة الرياضية يوم الجمعة 26 مارس الحالي، في تمام الساعة 1 ظهرا.

- يأتي اليوم المصري للمرأة الرياضية في إطار الاحتفال بالمرأة الرياضية سنويًا، ضمن أجندة شهر المرأة، وذلك بالتعاون مع رابطة حملة "إنتي الأهم" الرياضية.

- يقام اليوم المصري للمرأة الرياضية تقديرا للدور المحوري للمرأة في نهضة المجتمع وتنميته، ودورها الرئيسي في بناء الأسرة، والمجتمع على مختلف الأصعدة.

- ويتم تنظيم اليوم المصري للمرأة الرياضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة المصرية في كل المجالات.

- تقوم على تتنظيم اليوم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

- يقام اليوم المصري للمرأة الرياضية بمشاركة النماذج الرياضية الملهمة في الرياضة المصرية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

- تتضمن فعاليات اليوم الأول إقامة ماراثون رياضي بعنوان "الرياضة من أجل التنمية ودعم الفتيات" لدعم البطلات الرياضيات الصاعدات، والمشاركات في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتكريمهم وتكريم عدد من السيدات المؤثرات في الرياضة المصرية، وبطلات ذوي الهمم وبطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة، وأبطال الصم والبكم، إضافة إلى تكريم الأمهات المثاليات من قاطني حي الأسمرات.

- كما تشتمل الفعاليات على مهرجان الرياضة للفتيات، ومنافسات في ألعاب "الطائرة، السلة، الكاراتيه"، ومشاركة أعضاء مشروع "ألف بنت ألف حلم".

- وتقام حلقة نقاشية حول دور التغذية الصحية لصحة الرياضيين وكيفية القضاء على السمنة والتمتع بالجسم السليم الرياضي.

- وتشهد الفعاليات تكريم الشخصيات المؤثرة في مجال التنمية.

- كما تشهد الفعاليات تكريم مجموعة من النائبات عضوات مجلسي النواب والشيوخ.

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