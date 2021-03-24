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منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اختتم المنتخب الوطني ، مساء اليوم، تدريباته استعدادا لمواجهة كينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون، والمقرر لها السادسة من مساء الغد الخميس، بتوقيت القاهرة.

 

شهد المران مشاركة أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي، الذي انضم للبعثة في نيروبي، فيما خاض أيمن أشرف تدريبات علاجية.

 

وحرص خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على حضور المران الذي أقيم على ملعب  مركز موي الرياضي، الذي سيستضيف المباراة، وكان في استقباله أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة.

 

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود حمدي الونش، أحمد.حجازي، محمد هانى

 

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني

 

خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح

 

خط الهجوم: مصطفى محمد

 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية على ملعب الأخير فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

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