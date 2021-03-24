إصابة والدة هنادي مهنا بفيروس كورونا



أعلنت الفنانة هنادي مهنا بكل حزن إصابة والدتها بفيروس كورونا.



وكتبت هنادي مهنا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام "ادعوا لـ ماما.. إيجابي كورونا".



يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد إعلان الفنانة هنادي مهنا إصابتها بالفيروس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



وكتبت هنادي مهنا "إيجابي تحليل كوفيد الحمد لله.. يوم لطيف للجميع، كما أعلنت عبر تطبيق إنستجرام دخولها الحجر الصحي".



وتعاقدت هنادى مؤخرا على مسلسل "كوكب الرجالة"، مع زوجها أحمد خالد صالح وهو العمل الذي سـ يعرض خارج السباق الرمضاني.



ويعد هذا التعاون هو الثاني بين هنادي وأحمد حيث شاركا الموسم الماضي في مسلسل "الفتوة " والذي حقق من خلاله نجاحا كبيرا.



مسلسل " كوكب الرجالة " بطولة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا ومحمد سلام وشيري عادل وأحمد داوود وعلا رشدي، ومن المفترض أن يبدأ التصوير بعد موسم رمضان 2021، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج أحمد خالد أمين.

