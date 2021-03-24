خالد الجندي: البعض يردد آيات ليست موجودة في القرآن الكريم (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البعض يردد آيات ليست موجودة في القرآن الكريم، كما يردد البعض بعض الأمثال الخاطئة، مضيفًا " مثل اسع يا عبد وأنا اسعى معاك لأن الله لا يسعى ولكنه يقول للشيء كن فيكون، فلا يجب أن نتقول على الله ما لم يقوله".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "هناك آية بسمعها كتير (ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحقيقة أن لا يوجد في القرآن هذه الآية والآية التي وردت في سوءة النساء هي (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتزروها كالمعلقة)".



وفي تصريحات سابقة قال أحد علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم وصف الشهداء بثلاث صفات، فهم يرجون الله، واليوم الآخر، وهم من الذاكرين الله كثيرا، منوها بأن المؤمن له صفات من الرجولة تجعله لديه صفات لا تجعله يهاب تعدد الأعداء مهما كثروا وتعددوا.



وأشار "الجندي"، خلال خطبة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى أن الشهيد هو نوع من الرجال يصلب عوده أمام التحديات، ولا يضعف، ولا يستكين، منوها بأن الإيمان يزيد في التحديات.



ونوه بأن جمله "وكفى الله المؤمنين شر القتال" لا توجد في القرآن اطلاقا، وإنما هو مثل جرى على ألسنة الناس ولابد من تغييره، حيث لم يصف الله القتال بأنه شر، حيث قال "وكفى الله المؤمنين القتال"، منوها بأن القتال دفاعا عن الأوطان والمبادىء والمثل لا يمكن أن يكون شر أبدا، وإنما تركه هو الأشر.



وأضاف أن الأيادي المرتعشة لا تحفظ الأوطان، ولهذا كان الشهيد هو المثل والقيمة الحقيقية للذي يموت من أجل القيم والمبادىء ومن أجل خدمة المواطنين سواء أكان على الجبهة، أو قابعا في المستشفيات لمواجهة الفيروس، معلقا: "لولاهم ما كنا هنا.. لا نحزن إذا قدمنا أحدا منهم لله، وإنما نحزن على فراقه".