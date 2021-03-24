Advertisements

نجوم الفن يشاركون فى احتفال "يوم اليتيم" بحدائق الحيوان في الجيزة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


تشارك كوكبة كبيرة من نجوم الفن فى المهرجان السنوى الذى تقيمه جمعية المتحابين فى الله، برئاسة سفيرة السلام الاجتماعى والنوايا الحسنة، ناهد الدفرواى، للاحتفال بيوم اليتيم، فى التاسعة من صباح يوم السبت ٢٧ مارس الجارى، وحتى الخامسة مساء، بالحديقة الملكية بحدائق الحيوان بالجيزة.

حيث يحرص سنويا عدد كبير من كبار الفنانين بالمشاركة وإدخال البسمة والفرحة على الأطفال اليتامى التى ترعاهم الجمعية، منهم الفنانون" أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، حسن يوسف، عفاف شعيب، شهيرة، سماح أنور، بوسي، سمير صبرى، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، سامح الصريطى، حنان شوقى، فاطمة الكاشف، جمال عبد الناصر"، والإعلامية منال عبد اللطيف.

كما تشارك كوكبة أخرى من الفنانين منهم "حنان سليمان، عبد الرحيم حسن، عثمان حسن، خالد عبد السلام، مجدى صبحى، مى عبد النبى، محمد عادل، فتحى سعد، منير مكرم، د. عبدالله مراد، عفاف رشاد، خالد عبد سلام، ناهد رشدى، محمد أبوليلة، محمد جبر، محمود عامر، محمد درويش، معتز السويفى، مونيا، كمال الورقة، عزب شو، محمد عيد ".

ويتضمن برنامج المهرجان باقة متنوعة من الفقرات الفنية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، من خلال فرقة أنغام الشباب والسيرك القومى والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، كما يشارك المايسترو الدكتور مصطفى أحمد، والفنان العالمى سامى منصور وفرقته، والمطربة نهلة خليل، والمطرب مصطفى النجدى، وتشارك فرقة عروستى فى البرنامج بفقرة التنورة، إلى جانب فقرات لفرقة ماسكات العرائس.

من جانبها وجهت رئيس الجمعية ناهد الدفرواى الشكر إلى اللواء طبيب محمد رجائى، رئيس قطاع حدائق الحيوان، وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ولكل نجوم الفن المشاركين، لدعمهم وحرصهم على المشاركة فى المهرجان وإدخال البهجة والسعادة فى نفوس الأطفال اليتامى.

أخبار تهمك

رونالدو يحدد شرطاً واحداً للعودة إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يحدد بديل أشرف بن شرقي من الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

وزير الري يوجه رسالة طمأنة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على الطفل المختطف من مستشفى أبوالريش في الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ثانياً.. الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء يعلن تصنيف الأندية الإفريقية الأفضل خلال 10 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من ذهب.. بيراميدز يخطط لخطف فيراري الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من العروض التي تلقاها بدر بانون

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يفاجئ أليو ديانج بقرار غير متوقع.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقة في عهد لابورتا

منذ نصف ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من محمد بن راشد على وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

منذ حوالي 11 ساعة

هالاند يحدد شرطه الوحيد للبقاء عن دورتموند

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

منذ ساعة و 12 دقيقة

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"بيت الفنون الشعبية" يحتفل بالعام الجديد على مسرح البالون والسيرك القومي

تكريم نجوم الفن و٦٥ إدارى وفنان ببيت الفنون فى "يوم الوفاء"

اليوم.. نجوم "الموسيقى الشعبية" و"السيرك القومى" على مسرح عبد الوهاب

اوركسترا "القومية للفنون" يجرى أولى بروفاته على الآلات الموسيقية الجديدة

٢٧ مارس.. نجوم الفن يلتقون فى المهرجان السنوى لجمعية " المتحابين فى الله"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 م

السيسي يتقدم بالعزاء في وفاة نائب حاكم دبي

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

04:10 م

انفراد| رشوة جنسية ومالية تُطيح بمستشار بمجلس الدولة.. و"الفجر" تكشف الكواليس

06:15 م

ننفرد بنشر صورة الطبيبة المزيفة التي خطفت رضيعاً من مستشفى للأطفال بالسيدة

12:44 م

تحذير عاجل من رئيس الوزراء بشأن شهر رمضان الكريم

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها