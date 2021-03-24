بعد الترحيب الكبير.. هل يضغط المجتمع الدولي على الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية؟ (تقرير)

أعلن المملكة العربية السعودية عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

وتشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت نفسه على حق بلاده الكامل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح أن وقف إطلاق النار في اليمن سيساعدنا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي لإنهاء الأزمة.

وأكد وزير الخارجية السعودي رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة، حيث إنها السبب الرئيسي لإطالة أمد الأزمة اليمنية.





وقال إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تمنح الفرصة لوقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.

وشدد الوزير على أن السعودية ستعمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية للضغط على مليشيات الحوثي لتفعيل هذه المبادرة، مؤكدا دعم المملكة للشعب اليمني والحكومة المستمر ومواصلة الدفاع عن حدود ومواطني المملكة ضد هجمات مليشيات الحوثي.

واستدرك الأمير فيصل بن فرحان أنه لا مؤشر حتى الآن على رغبة مليشيات الحوثي في السلام.

وأضاف: لا نرى أي مؤشر من إيران إلا العداوة، تصرفات تهدد أمن جيرانها"، داعيا مليشيات الحوثي إلى عدم تغليب مصلحة النظام الإيراني على الشعب اليمني.

وبمجرد طرح المملكة العربية السعودية لهذه المبادرة، رحبت العديد من الدول العربية والغربية بالمبادرة السعودية الجديدة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتي تهدف للتوصل لحل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار تحت إشراف الأمم المتحدة.

ورصد الفجر أبرز ردود الأفعال والتي جاءت كالتالي..

اليمن





رحبت الحكومة اليمنية، بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية، مؤكدة أنها تأتي استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية بالبلاد.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إنه" نرحب بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي ودفع المرتبات بموجب قوائم 2014، ودعم العودة للمشاورات السياسية".

وأوضحت أن المبادرة تتوافق مع موقف الحكومة اليمنية الذي عبرت عنه مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض حرصا منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.

مصر





كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وثمنت مصر الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

ودعت مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.





الإمارات

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الدعم الكامل لمبادرة السعودية في التوصل إلى حل سياسي في اليمن.





وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن تأييد دولة الإمارات لمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية اليوم للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأكد أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم.

وحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، المجتمع الدولي على تضافر الجهود لالتزام كافة الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.





تونس





أعربت تونس عن تأييدها لمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، وثمنت وزارة الخارجية التونسية هذه الخطوة المهمة التي بادرت بها المملكة من أجل بلوغ حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة، عبر إطلاق مفاوضات جادة من شأنها أن تحفظ أمن اليمن ووحدته وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

روسيا





ومن قبل الجانب الروسي حيث رحبت بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالبة الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية و قالت الخارجية الروسية، إن موسكو ترحب بهذه المقترحات، وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية، ودعت موسكو إلى وقف المواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية، بما يضمن الاستقرار والوفاق الوطني في البلاد".

اليابان

كما رحبت اليابان بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، حيث قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن حكومة بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لإنهاء الصراع في اليمن.

مسقط





وحول هذا الأمر رحبت سلطنة عمان، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية ، وأكدت السلطنة أنها ستستمر في العمل مع المملكة والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة التي تعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة".





أمريكا





كما رحب المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، ترحيبه بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما قالت الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم جهود شركائها في المنطقة وفي مقدمتهم السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.





الجامعة العربية





ورحبت الجامعة العربية، بالمبادرة ، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة العربية تؤيد المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية.

وأضاف أبو الغيط، أن مبادرة السعودية خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وتعكس سعي المملكة للتخفيف من معاناة شعبه.

مجلس التعاون الخليجي





كما رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالمبادرة السعودية، وقال الحجرف إن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، ولكي ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب، نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية، استمرار التدخلات الإيرانية، ودعمها للمليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب التي طالت مقدرات اليمن.

ودعا الحجرف الأطراف اليمنية إلى الاستجابة والقبول بمبادرة السعودية لتجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية، كما دعا المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب.

التحالف العربي





وأخيراً أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن وقف إطلاق النار في اليمن مشروط بقبول المبادرة التي طرحتها السعودية من طرفي الصراع باليمن، وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن للتحالف الحق الكامل في الرد على انتهاكات مليشيات الحوثي ضد المدنيين في السعودية وفي اليمن.

وقال خلال تعليقه على المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمينية والتي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه:"لدينا القدرات الكافية للتصدي لجميع الاعتداءات التي تقوم بها مليشيات الحوثي على السعودية".

وأضاف: الوقت ليس مناسبًا للحديث عن العمليات العسكرية ونتمنى قبول الأطراف اليمنية المبادرة التي طرحتها المملكة.





وكشف مراقبون للأوضاع باليمن بأن هناك تعنت من قبل الحوثي الرافض للسلام.. متسائلين هل يضغط المجتمع الدولي على الحوثي للقبول بالمبادرة السعودية لانهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار بعد هذا الترحيب من كل الدول.