صحة الدقهلية تنظم قافلة طبية لخدمة الدرافيل 37

نضممت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية قافلة علاية إستهدفت قرية 37 الدرافيل التابعة لمركز بلقاس شملت عيادات متنقلة "جلدية و2 عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة أسنان وعيادة جراحة وعيادة عظام وعيادة أمراض نساء ووعيادة تنظيم أسرة".



وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى على 1560 مواطنا مابين 402 مريض بعيادة الباطنة، و446 بعيادة الأ"فال، و212 بعيادة العظام، 164 بعيادة الجلدية، 132 بعيادة الأسنان، 58 بعيادة الجراحة، 146 بعيادة النساء وتنظيم الأسرة".





و قامت القافلة بتوفير 142 نوعا من الأدوية المختلفة كعلاج للمرضى وأجرت 389 تحليلا مختلفا للمرضى و158 أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وعقدت 36 ندوة تثقيفية للمرضى، ووقعت الكشف على 144 للكشف المبكر ل أمراض الضغط والسكر بالدم.



وقامت الحملة بتحويل 16 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وعمل 5 قرارات على نفقه الدوله.



وكيل الصحة وأكد الدكتور سعد مكى وكيل لوزارة الصحة على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.







