نائب محافظ المنيا يكرم 30 متدربا ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بتكريم 30 متدربا، أنهوا برنامج " التخطيط والمتابعة والتشبيك والموازنات التشاركية"، وذلك ضمن برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "TVET EGYPT"الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير ورفع كفاءة ودعم التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بسوق العمل داخل محافظة المنيا، حضر اللقاء، محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم.

قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية، بضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهني وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.

كما دعا نائب المحافظ الشباب إلى ضرورة التعلم والاستفادة من جميع الدورات التدريبية المتاحة للجميع والتعرف على منصات التعليم الالكتروني المختلفة، لمواكبة التطور في سوق العمل، من أجل تغيير الثقافة السائدة بين بعض الشباب، والتي تتمثل في انتظار الوظيفة الحكومية.

واستمع نائب المحافظ إلى عرض من المتدربين، عن طبيعة الدورة التدريبية وما وصل إليه المشاركين من توصيات ونتائج التدريب والأنشطة التي قاموا بها.