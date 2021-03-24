محافظ المنيا يوقع عقد اتفاق مع هيئة تنمية الصعيد لرفع كفاءة وتطوير مشروع عنابر تربية الدواجن ومصنع الأعلاف بشوشة

وقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء عقد اتفاق مع اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين، لرفع كفاءة وتطوير وإدارة مشروع عنابر تربية الدواجن ومصنع الأعلاف ومبنى مصنع أطباق الكرتون بشوشة بمركز سمالوط، وذلك استكمالا لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة، للبدء في تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة واللواء مهندس حسن العفيفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات واللواء عماد الدين ربيع رئيس الإدارة المركزية لتنمية شمال الصعيد والأستاذ الدكتور وائل عبد المعز أستاذ البيئة والطاقة بكلية الهندسة والمدير العام لمركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية والدكتور يحي مراد مستشار رئيس الهيئة ومسلم قنديل المستشار الإعلامي للهيئة وامير زيدان مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.

أكد المحافظ أن عقد الاتفاق يأتي في اطار تحقيق تنمية مستدامة لمواطني المحافظة من خلال قيام الهيئة بتشغيل عدد من المشروعات القائمة بالفعل والتي تتوافر فيها كل الإمكانيات المطلوبة وبما يتفق مع رؤية القيادة السياسية لتحقيق اقصي إنتاجية ممكنة، وتعظيم الاستفادة وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل مواطني محافظة المنيا مع إمكانية تحقيق هامش ربح يستغله كل طرف على حده في تحقيق أغراض تنموية، وتوافقًا مع الخطة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الصعيد.

أوضح المحافظ أن من اهم الملفات التي حرص على دفع العمل بها ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الالي بالمنطقة الصناعية، حيث استعرض المحافظ خلال لقاء وفد هيئة تنمية الصعيد الأعمال المدنية والتخصصية التي يجري تنفيذها في مصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل وكذلك مراحل التشغيل الخاصة بمشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة،حيث سيتم البدء بتشغيل 4 عنابر كمرحلة أولي لاستقبال 50 الف طائر كتشغيل تجريبي للمشروع

وأجري المحافظ ووفد الهيئة اتصالا عبر الانترنت مع عدد من العاملين بمشروع عنابر تربية الدواجن، وأعرب العاملون عن سعادتهم بتشغيل المشروع والعمل به،حيث سبق لهم العمل في مشروعات شبيهة بمحافظات اخري،مؤكدين فخرهم بالعمل على ارض المحافظة وبين أهلهم وذويهم.

وهنأ المحافظ العاملين بالمشروع ببدء العمل به، مطالبا بالحفاظ عليه والإخلاص والجدية، وأعرب عن سعادته لتشغيل المشروع ليصبح فاتحة خير على اهل المحافظة ومصدر للرزق وداعم للنشاط الاقتصادي في المحافظة.

من جانبه أعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد عن خالص شكره للسيد المحافظ لاعطاء الفرصة للهيئة لتشغيل ودفع العمل في عدة مشروعات متعثرة منذ سنوات، وأكد سعادته بعمل أبناء المنيا على أرض محافظتهم،موضحا استعداد الهيئة لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة في مختلف المجالات والاستفادة من المشروعات المقامة لدفع عجله التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن خطه الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وفتح أفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل للشباب واستغلال خبراتهم، لرفع معدلات النمو، وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.