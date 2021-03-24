محافظ مطروح ورئيس التنسيق الحضاري يوقعان بروتوكول تعاون







وقع اللواء" خالد شعيب "محافظ مطروح والمهندس" محمد ابو سعده" رئيس الجهاز القومى التنسيق الحضارى برتوكول تعاون للبدء في تطوير ميدان الجامع الكبير والمنطقة المحيطة بقلعة شالى بسيوة للحفاظ على الرؤية البصرية والطابع العمراني الحضارى المتميز لواحة سيوة.

و أ كد المهندس "محمد أبو سعده" أن الجهاز دوره القيام بمشروعات رائدة نموذجية تنفذ على مستوى المحافظات،لذلك كان المستهدف تنسيق المناطق المحيطة والفراغ العمرانى لقلعة شالى ووضع رؤية بصرية للمنطقة ذات الطبيعة والعمران المتميز،بما يحافظ على القيمة التراثية لسيوة.



وقد تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والمهندس ابراهيم الحفيان مدير التخطيط العمراني بالمحافظة والعميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة وجميع مديري الادارات المعنية، والوفد المرافق لرئيس الجهاز المكون من ا. د. حسن بهجت رئيس الإدارة المركزية للبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، د. هابي حسني مدير المكتب الفني بالجهاز، ود.هايدي شلبي مدير المناطق التراثية بالجهاز، الاستاذ محمود عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز. يذكر أن الجهاز قام بعقد حوار مجتمعي بشيوخ سيوة حول مشروع التطوير وقد تم الاخذ في الاعتبار ارائهم للوصول للشكل النهائي للمشروع. وسيستمر تنفيذ المشروع حوالي ٧ اشهر